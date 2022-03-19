بالفيديو والصور.. الهلال يضرب الأهلي برباعية ويُواصل مطاردة الاتحاد في صدارة دوري المحترفين

حقق فريق الهلال فوزًا على نظيره الأهلي، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 4- 2، ضمن منافسات الجولة الـ 25 بدوري المحترفين.
وسجل ايغالو ثلاثية للهلال في الشوط الأول في الدقائق 11، 34 ، 45 +3، قبل أن يسجل موسى ماريغا الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 58.
وأحرز المهاجم السوري عمر السومة الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة 69 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل اللاعب أليوسكي الهدف الثاني لفريق الأهلي في الدقيقة 90+6.
وبتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 49 نقطة بالمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 28 نقطة بالمركز العاشر.
أحداث المباراة
سقط موسى ماريغا داخل منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 6، بعد تدخل الحارس معه، لكن حكم المباراة قرر استمرار المباراة.
وسجل اللاعب النيجيري اوديون ايغالو الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 11، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء فشل حارس الأهلي في التصدي لها.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب الأهلي أيمن يحيى في الدقيقة 18 من زمن المباراة.
وكاد أن يسجل الأهلي هدف التعادل في الدقيقة 18 بعد عرضية من الجانب الأيسر عن طريق عبدالرحمن غريب لكن اللاعب ياسر الشهراني أبعد الكرة قبل أن تصل للمهاجم عمر السومة.
وعاد ايغالو ليسجل هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 34، مستغلا عرضية أرضية من الجانب الأيسر حولها بتسديدة لداخل شباك الأهلي.
وتلقى لاعب الهلال جانج هيون سو البطاقة الصفراء في الدقيقة 45 من زمن المباراة.
وأحرز ايغالو الهدف الثالث له ولفريق الهلال في المباراة في الدقيقة 45 +3.
ومع بداية الشوط الثاني قرر مدرب الأهلي سيبولدي الدفع بالثنائي محمد خبراني وهيثم عسيري بدلا من محمد المجحد وأيمن يحيى.
وسدد سالم الدوسري كرة قوية في الدقيقة 51 لكن حارس الأهلي ياسر المسيليم تصدى لها بنجاح.
وسجل اللاعب المالي موسى ماريغا الهدف الرابع للهلال في الدقيقة 58، مستغلا تمريرة من سالم الدوسري خلف المدافعين.
وقرر مدرب الأهلي إجراء تبديلين دفعة واحدة في الدقيقة 64، بدخول الثنائي حسين المقهوي وسلمان المؤشر بدلا من علي مجرشي وعبدالرحمن غريب.وفق “أخبار 24”.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء ضد الهلال، تقدم اللاعب عمر السومة لتنفيذها، ليحرز الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة 69.
وأحرز اللاعب أليوسكي الهدف الثاني لفريق الأهلي في الدقيقة 90+6. بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، فشل الحارس في التصدي لها.
هدددددف!⚽
د11′ الهدف الأول لـ الهلال عن طريق إيغالو
الهلال 1 × 0 الأهلي#الهلال_الأهلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/gpMpbmWddT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2022
هدددددف!⚽
د34′ الهدف الثاني لـ الهلال عن طريق إيغالو
الهلال 2 × 0 الأهلي#الهلال_الأهلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/s2UpmE3X8N
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2022
هدددددف!⚽
د45+3′ الهدف الثالث لـ الهلال عن طريق إيغالو
الهلال 3 × 0 الأهلي#الهلال_الأهلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/OsPDiVfaKh
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2022
هدددددف!⚽
د58′ الهدف الرابع لـ الهلال عن طريق موسى ماريغا
الهلال 4 × 0 الأهلي#الهلال_الأهلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/2cMBox1cv1
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2022
هدددددف!⚽
د69′ الهدف الأول لـ الأهلي عن طريق عمر السومه
الهلال 4 × 1 الأهلي#الهلال_الأهلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/8L47dMj92D
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2022
⚽الهدف الثاني لـ #الأهلي سجله أليوسكي #الهلال_الأهلي pic.twitter.com/02I4sWa7fv
— دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) March 18, 2022