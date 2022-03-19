بالفيديو والصور.. “الاتحاد” يُعزز من صدارته للدوري بثلاثية في مرمى “الحزم”

فاز فريق الاتحاد بثلاثية نظيفة أمام نظيره الحزم، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (الجمعة) ضمن منافسات الجولة 25 من بطولة الدوري.
وتقدم نادي الاتحاد بهدف أول سجله لاعبه مهند الشنقيطي في الدقيقة (66) ثم سجل المغربي عبدالرزاق حمدالله الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة (86) قبل أن يضيف حمدالله الهدف الثالث بالدقيقة (90+5).
ورفع الاتحاد بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 60 متصدرًا جدول الترتيب، فيما توقف رصيد الحزم عند النقطة 14 متذيلاً جدول الترتيب.
ملخص المباراة:
أرسل لاعب الاتحاد عبدالعزيز البيشي كرة عرضية في الدقيقة (3) مرت بعيدة عن المرمى ثم ردّ فريق الحزم بكرة عرضية عن طريق لاعبه نوفل الزرهوني أبعدها دفاع الاتحاد.
وسدد لاعب الاتحاد رومارينهو، كرة في الدقيقة (9) تصدى لها حارس مرمى نادي الحزم، إبراهيم زايد.
وأرسل لاعب الحزم عبدالإله الشمري كرة عرضية أبعدها دفاع الاتحاد لركلة ركنية في الدقيقة (10) ثم سدد زميله نوفل الزرهوني كرة في الدقيقة (11) مرت بعيدة عن المرمى.
وسدد لاعب الحزم، نوفل الزرهوني كرة في الدقيقة (14) تصدى لها حارس مرمى الاتحاد، مارسيلو غروهي.
وأرسل لاعب الاتحاد، أندريه فيليبي كرة في الدقيقة (16) ولكن مرت بعيدة عن المرمى قبل أن يعود لاعب الحزم نوفل الزرهوني للتسديد على مرمى الاتحاد ولكن مرت كرته بعيدة بالدقيقة (17).
وردّ لاعب الاتحاد عبدالعزيز البيشي بتسديدة في الدقيقة (19) أبعدها دفاع الحزم، ثم أرسل زميله حمدان الشمراني كرة عرضية في الدقيقة (21) أبعدها دفاع الحزم لركنية.
وسدد لاعب الاتحاد عبدالله الحافظ كرة في الدقيقة (23) أبعدها دفاع الحزم، ثم أرسل زميله برونو هنريكي كرة عرضية أبعدها دفاع الحزم في الدقيقة (25).
وسدد لاعب الحزم إيزكيل هينتي كرة في الدقيقة (26) مرت بجوار مرمى حارس الاتحاد، غروهي ثم ردّ لاعب الاتحاد حمدان الشمراني بتسديدة في الدقيقة (27) ولكن مرت بجوار قائم الحزم.
وأوقف الحكم اللقاء في الدقيقة (29) لعلاج لاعب الحزم المُصاب أليسون قبل أن يُجري المدير الفني للحزم تغييرًا بالدفع بلاعبه عبدالرحمن الدخيل بدلاً من أليسون في الدقيقة (31).
وأرسل لاعب الاتحاد برونو هنريكي كرة عرضية في الدقيقة (33) أبعدها دفاع الحزم قبل أن يُرسل لاعب الحزم نوفل الزرهوني تمريرة عرضية في الدقيقة (35) أبعدها دفاع الاتحاد.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (41) البطاقة الصفراء للاعب الاتحاد، عبدالرحمن العبود بعد العودة لتقنية الفيديو.
وسدد لاعب الحزم نوفل الزرهوني في الدقيقة (47) كرة تصدى لها حارس مرمى الاتحاد، غروهي.
وسدد لاعب الاتحاد، برونو هنريكي كرة في الدقيقة (49)، تصدى لها حارس مرمى الحزم، إبراهيم زايد.
وسدد لاعب الحزم، إيزكيل هينتي كرة في الدقيقة (55) مرت بعيدة عن مرمى الحزم.
وأرسل لاعب الاتحاد، عبدالعزيز البيشي، كرة عرضية في الدقيقة (57) مرت بعيدة عن المرمى.
وأرسل لاعب الاتحاد برونو هنريكي في الدقيقة (59) كرة عرضية أبعدها دفاع الحزم.
وأجرى المدير الفني الروماني للاتحاد، كوزمين كونترا تغييرًا في الدقيقة (61) بالدفع باللاعب عبدالرزاق حمدالله بدلًا من هارون كمارا وباللاعب إيغور كورنادو بدلاً من عبدالرحمن العبود.
وسجل الاتحاد في الدقيقة (60) الهدف الأول عن طريق لاعبه مهند الشنقيطي بعد تمريرة وصلته من زميله برونو هنريكي.
وأجرى المدير الفني للحزم، في الدقيقة (69) تغييرًا بالدفع باللاعب أحمد الجويد بدلاً من سعود بن زيدان وباللاعب ذعار حسين بدلاً من ستويانوفيتش.
وسدد لاعب الاتحاد رومارينهو في الدقيقة (71) كرة مرت بعيدة عن المرمى قبل أن يرد لاعب الحزم نوفل الزرهوني في الدقيقة (76) بتسديدة تصدى لها غروهي ثم سدد رومارينهو مرة أخرى في الدقيقة (78) لتيصدى لها حارس مرمى الحزم إبراهيم زايد.
وسدد لاعب الحزم إيزيكيل هينتي في الدقيقة (80) كرة مرت بعيدة عن مرمى الاتحاد ثم أرسل لاعب الاتحاد حمدان الشمراني كرة في الدقيقة (82) أبعدها الدفاع.
ودفع المدير الفني للاتحاد كوزمين كونترا في الدقيقة (84) باللاعب مدالله العليان بدلاً من مهند الشنقيطي وباللاعب يوسف عمر بدلاً من إيزكيل هينتي.وفق “أخبار 24”.
وسجل الاتحاد الهدف الثاني بالدقيقة (86) عن طريقه عبدالرزاق حمدالله بعد تمريرة وصلته من عبدالعزيز البيشي.
وعاد الاتحاد للتسجيل للمرة الثالثة عن طريق لاعبه عبدالرزاق حمدالله بالدقيقة (90+5) بعد تمريرة وصلته من زميله مدالله العليان.
هدددددف!⚽️
د66′ الهدف الأول لـ الاتحاد عن طريق مهند الشنقيطي
الاتحاد 1 × 0 الحزم#الاتحاد_الحزم
#قنوات_SSC pic.twitter.com/55obfTSwpP
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2022
هدددددف!⚽️
د86′ الهدف الثاني لـ الاتحاد عن طريق عبدالرزاق حمدالله
الاتحاد 2 × 0 الحزم#الاتحاد_الحزم
#قنوات_SSC pic.twitter.com/tgzud47zna
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2022
هدددددف!⚽️
د90+6′ الهدف الثالث لـ الاتحاد عن طريق عبدالرزاق حمدالله
الاتحاد 3 × 0 الحزم#الاتحاد_الحزم
#قنوات_SSC pic.twitter.com/VHyZubgGJ5
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2022