أول تعليق من “شاموسكا” بعد التعادل أمام الطائي

علق المدير الفني لفريق الشباب، البرازيلي بريكليس شاموسكا، على تعادل فريقه أمام الطائي، بنيجة (2-2) في دوري المحترفين.
وقال شاموسكا في تصريحات بعد المباراة: “كارلوس جونيور لعب اليوم كرأس حربة، وهو يجيد في هذا المركز، وكذلك كجناح”.
وأوضح، أن مشكلة الشباب ليست في مركز المهاجم، والجميع يعلم أن الطائي فريق قوي، ونقطة قوته السرعة في الهجمات المرتدة، بالإضافة للعرضيات.
وأشار إلى أن فريقه واجهه عوقات بسبب أرضية الملعب الصعبة، خصوصا في بداية المباراة، وبعدها تأقلم اللاعبون على الملعب بطريقة سريعة.وفق “أخبار 24”.
وأكمل: “الهدف الثاني الذي استقبله فريقي جاء بخطأ جماعي، وضعف تنظيم دفاعي من جانبنا”.
وأتم تصريحات : “جميع الفرق مرت بصعوبات وتذبذب في المستوى خلال الدور الثاني، وليس الشباب فقط، ولا تنسوا أن فريقي لم يخسر في 18 مباراة، وسيعود بقوة كبيرة”.