“الجابر”: أدعو كل مواطن أن يضع شعار ناديه جانباً.. وخطوة تفصلنا عن المونديال

طالب لاعب الهلال والمنتخب الوطني السابق سامي الجابر، الجماهير بالتوحد خلف الأخضر خلال الفترة المقبلة، لتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2022.
وكتب الجابر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “مع توقف الدوري، أدعو كل مواطن أن يضع شعار ناديه جانباً ونقف وقفة الرجل الواحد للاستحقاق المهم القادم للصقور الخضر”.
وأضاف لاعب المنتخب السابق: “خطوة واحدة تفصلنا عن المونديال السادس وبالتكاتف وبثقتنا بنجومنا والقائمين على منتخبنا سوف نصل بإذن الله”.
ومن المقرر أن تُغادر بعثة الأخضر إلى الإمارات، فجر السبت، على متن طائرة خاصة بعد نهاية الجولة الـ 25 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على أن تعود البعثة إلى مدينة جدة استعدادًا لمواجهة أستراليا في 29 من الشهر ذاته. وفق “أخبار 24”.
ويتصدر المنتخب الوطني لكرة القدم صدارة التصفيات بـ 19 نقطة، ويحتاج إلى 3 نقاط أمام الصين أو أستراليا لإعلان تأهله المباشر إلى كأس العالم 2022 المقرر له في قطر، دون النظر إلى نتائج المنتخبات الأخرى.