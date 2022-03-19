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رياضة > “دياز” يكشف أسباب تفوق الهلال على الأهلي برباعية
19/03/2022   2:20 م

“دياز” يكشف أسباب تفوق الهلال على الأهلي برباعية

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علق المدير الفني لفريق الهلال رامون دياز، على فوز فريقه أمام نظيره الأهلي، بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة الـ 25 بدوري المحترفين.

وقال دياز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “الفريق استطاع أن يسيطر على المباراة في شوطها الأول، وظهر بعض التراخي من قبل اللاعبين بعد أن كانت النتيجة شبه محسومة”.

وأضاف: “نبّهت اللاعبين بأهمية الفوز قبل فترة التوقف، ونجحنا في السيطرة على اللقاء والتسجيل”.

وتابع: “السر في مواصلة الفوز، هو عملي سابقًا مع الهلال وتطبيق طريقة تناسبهم، بالإضافة لوجود إمكانيات فنية عالية لدى هذه المجموعة من اللاعبين”. وفق “أخبار 24”.

وأكمل: “بالنسبة لي وجدت ضالتي في وسط الملعب بالثلاثي “كويلار، كاريلو، سلمان”، وبيريرا لاعب ضمن مجموعة ويعد من أميز اللاعبين بكل تأكيد”.

وأتم تصريحاته: “نحن بحاجة إلى جميع اللاعبين بكل تأكيد في الفترة المقبلة، واللاعبون يعرفون طريقة لعبي لذلك كان هناك انسجام أسرع منذ قيادتي الفريق”.

“دياز” يكشف أسباب تفوق الهلال على الأهلي برباعية

رياضة
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