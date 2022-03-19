“دياز” يكشف أسباب تفوق الهلال على الأهلي برباعية

علق المدير الفني لفريق الهلال رامون دياز، على فوز فريقه أمام نظيره الأهلي، بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة الـ 25 بدوري المحترفين.
وقال دياز في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “الفريق استطاع أن يسيطر على المباراة في شوطها الأول، وظهر بعض التراخي من قبل اللاعبين بعد أن كانت النتيجة شبه محسومة”.
وأضاف: “نبّهت اللاعبين بأهمية الفوز قبل فترة التوقف، ونجحنا في السيطرة على اللقاء والتسجيل”.
وتابع: “السر في مواصلة الفوز، هو عملي سابقًا مع الهلال وتطبيق طريقة تناسبهم، بالإضافة لوجود إمكانيات فنية عالية لدى هذه المجموعة من اللاعبين”. وفق “أخبار 24”.
وأكمل: “بالنسبة لي وجدت ضالتي في وسط الملعب بالثلاثي “كويلار، كاريلو، سلمان”، وبيريرا لاعب ضمن مجموعة ويعد من أميز اللاعبين بكل تأكيد”.
وأتم تصريحاته: “نحن بحاجة إلى جميع اللاعبين بكل تأكيد في الفترة المقبلة، واللاعبون يعرفون طريقة لعبي لذلك كان هناك انسجام أسرع منذ قيادتي الفريق”.