“الأرصاد”: سحب رعدية ممطرة وزخات برَد على هذه المناطق بدءاً من مساء اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بزخات من البرد ابتداءً من مساء اليوم (السبت) وحتى بعد غد( الإثنين) على عدد من مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن المناطق التي ستتعرض لهذه الحالة ستشمل مرتفعات مناطق ، جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية لتلك المناطق .
وذكر أن الفرصة مهيأة غدًا وبعد غد( الإثنين) لهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية والشمالية لمنطقة الرياض، وكذلك القصيم وحائل وشمال المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.