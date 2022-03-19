يهدف لرفع مستوى الكفاءة التعليمية.. “التعليم”: الطلاب والطالبات يبدؤون غداً فصلاً دراسياً وفق التقويم الجديد

يعود طلاب وطالبات التعليم العام، غداً إلى مقاعد الدراسة؛ لاستئناف العملية التعليمية للفصل الدراسي الثالث حضورياً، وفق التقويم الدراسي الجديد.
وقالت وزارة التعليم إن الطلاب والطالبات سيبدؤون غداً مرحلة جديدة ضمن رحلتهم التعليمية، من خلال استكمال مسيرة التعلّم استناداً على التقويم الدراسي الجديد الذي أعاد توزيع العام إلى ثلاثة فصول دراسية، متضمناً 39 أسبوعاً مقسّمةً على ثلاثة فصول دراسية بواقع 13 أسبوعاً لكل فصل دراسي.
وأبانت أنها تسعى من خلال هذا التقويم الجديد إلى تطوير منظومة التعليم وفق أفضل الممارسات العالمية، ورفع مستوى كفاءة العملية التعليمية.
وأشارت إلى أن نظام الفصول الدراسية الثلاثة يحقّق جملةً من المزايا والأثر الإيجابي الذي يسهم في رفع كفاءة التعليم بمنظومته الكلّية التي تشمل الطلبة، وأولياء الأمور، والمعلمين والمعلمات، حيث يسهم في تحسين الأداء التعليمي للطلبة، والحفاظ على التراكم المعرفي لديهم، إلى جانب دعم مهاراتهم، وممارسة أنشطة لا صفية متعددة.
وأضافت الوزارة أن الفصول الثلاثة تمكّن أولياء الأمور من الوقوف على مستويات الأبناء التعليمية بعد الاطلاع على تقييمهم خلال ثلاثة فصول، وإتاحة الوقت الكافي لمشاركتهم في الأنشطة والفعاليات الوطنية والاجتماعية والثقافية، وكذلك رفع مستوى التفاعل وتكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن النظام الجديد يسمح للمعلمين والمعلمات بإعطاء مؤشر لأداء الطلاب والطالبات في كل فصل دراسي، مما يُتيح الفرصة لعلاج المشكلات التي تواجههم، كما يعزز نشاط المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في آنٍ واحدٍ، حيث تُعد الإجازات التي تتخلل الفصول الدراسية بمثابة ترويحٍ للنفس والراحة لاستعادة الطاقة والنشاط.