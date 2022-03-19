فيما تنطلق غداً (الأحد)، الدراسة الحضورية الكاملة للفصل الدراسي الثالث من العام الحالي، ستشهد كافة مدارس المملكة للبنين والبنات لأول مرة منذ عامين عودة الاصطفاف الصباحي “الطابور”.
ووجهت وزارة التعليم، الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات بالبدء في اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة للعودة الحضورية بشكلٍ كامل للطلبة في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وإلغاء شرط التباعد بين الطلبة في الفصول الدراسية وفي أداء الصلاة والأنشطة الصفية واللاصفية، وعودة الطابور الصباحي. وفق “أخبار 24”.
اكتمال التجهيزات
واصلت اللّجان الإشرافية بالإدارات التعليمية مُتابعة التجهيزات المدرسية، وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات، من خلال الجولات التفقدية للمباني التعليمية؛ للتأكد من فاعليتها، ومدى التزامها بتطبيق المعايير الصحية واشتراطات الأمن والسلامة وفق الدليل الإرشادي الوقائي المعتمد من هيئة الصحة العامة “وقاية”.
مظاهر احتفالية
في منطقة مكة المكرمة، ستستقبل 1522 مدرسة غداً الأحد، عودة نحو 388 ألف طالب وطالبة لمقاعد الدراسة في المراحل الثلاث.
وأكد مدير تعليم المنطقة الدكتور أحمد الزائدي، أنه سيتم خلال العودة إظهار المشاهد الاحتفالية والابتهاج بالعودة الحضورية الكاملة بمشاركة المعلمين والطلاب والفرق التطوعية وجماعة النظام، والفرق الكشفية بالمدرسة، من خلال إقامة الفعاليات بما يُحقق الابتهاج والفرح في جنبات المدرسة وساحاتها.
الدليل الإرشادي
ستعمل كافة المدارس على تطبيق الدليل الإرشادي الوقائي المحدَّث للعودة إلى المدرسة في ظل جائحة “كورونا” للطلبة ممن تجاوزت أعمارهم 12 عاماً، كما أكدت وزارة التعليم على الاستمرار باشتراط اكتمال التحصين لجميع الكادر التعليمي والإداري والعمالة، والطلبة فوق الـ12 عاماً، واستمرار العمل بالإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتهوية المرافق المدرسية، وتأمين المدارس بجميع احتياجات الأمن والسلامة.
الدوام الصيفي
في الرياض، أعلنت إدارة التعليم، بدء تطبيق الدوام الصيفي لجميع المدارس الحكومية والأهلية مع بداية الفصل الدراسي الثالث، غداً الأحد؛ على أن يكون الحضور الساعة 6:30 صباحاً، وبداية الحصة الأولى الساعة 6:45 صباحاً.