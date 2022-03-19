“​الجمارك” تعلن مزاداً علنياً لبيع سيارات وبضائع منوعة في جمرك البطحاء

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع سيارات وبضائع منوعة في جمرك البطحاء يوم (الخميس) بعد القادم.
واشترطت الهيئة لدخول المزاد دفع 50 ألف ريال بشيك مصدق كتأمين إلزامي لدخول المزاد باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلى جانب دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع.
وأكدت على المشتري ضرورة إخراج السيارات والبضائع خلال 3 أيام برسم الوارد، و10 أيام برسم الصادر، على أن يتم احتساب رسوم أرضيات حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه يُشترط لدخول المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك، مشيرةً إلى أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة كورونا وفق توجيهات وزارة الصحة.