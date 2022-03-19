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جديد المحليات > فيديو نادر لخادم الحرمين يعلن فيه عن رعايته لأولى دورات مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن
19/03/2022   10:51 م

فيديو نادر لخادم الحرمين يعلن فيه عن رعايته لأولى دورات مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن

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نشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مقطع فيديو نادر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الدورة الأولى لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن قبل 23 عامًا.

وأوضح الفيديو خادم الحرمين وهو يعلن عن رعايته للمسابقة ابتغاء وجه الله تعالى، معربًا عن اهتمامها بحفظة كتاب الله.

وكانت مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن قد افتتحت أولى دوراتها عام 1419 هـ، برعاية واهتمام من جانب خادم الحرمين الشريفين.

وفق “أخبار 24”.

فيديو نادر لخادم الحرمين يعلن فيه عن رعايته لأولى دورات مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن

جديد المحليات
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