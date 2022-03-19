فيديو نادر لخادم الحرمين يعلن فيه عن رعايته لأولى دورات مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن

نشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مقطع فيديو نادر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الدورة الأولى لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن قبل 23 عامًا.
وأوضح الفيديو خادم الحرمين وهو يعلن عن رعايته للمسابقة ابتغاء وجه الله تعالى، معربًا عن اهتمامها بحفظة كتاب الله.
وكانت مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن قد افتتحت أولى دوراتها عام 1419 هـ، برعاية واهتمام من جانب خادم الحرمين الشريفين.
فيديو نادر لـ #خادم_الحرمين_الشريفين في الدورة الأولى لـ #مسابقة_الملك_سلمان_المحلية_لحفظ_القرآن قبل 23 عاماً ، يعلن فيه -حفظه الله- عن رعايته لهذه المسابقة ابتغاء وجه الله تعالى. pic.twitter.com/2sgEfONMMb
— وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) March 19, 2022
وفق “أخبار 24”.