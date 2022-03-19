​تزامناً مع عودة الدراسة حضورياً.. “الصحة” توصي باتباع 4 إجراءات احترازية

أوصت وزارة الصحة الطلاب والطلاب باتباع عدة إجراءات احترازية للوقاية من الفيروسات والأمراض وذلك بالتزامن مع عودة الدراسة حضورياً غدا (الأحد)، بعد انقطاعها لمدة عامين.
ونصحت الوزارة الجميع بالالتزام بارتداء الكمامات داخل الأماكن المغلقة، واتباع آداب العطاس والسعال باستخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن، واستخدام المرفق عن طريق ثني الذراع.
كما نصحت بغسل الأيدي وتطهيرها بالماء والصابون أو المطهر الكحولي مع تجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين والاهتمام بالنظافة الشخصية، إلى جانب التأكد من وجود تهوية جيدة داخل الأماكن المغلقة.وفق “أخبار 24”.
وأعلنت وزارة التعليم عن انطلاق الدراسة الحضورية الكاملة للفصل الدراسي الثالث من العام الحالي للبنين والبنات بدءًا من غد الأحد، كما وجهت الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات باتخاذ الترتيبات اللازمة للعودة الحضورية بشكل كامل.