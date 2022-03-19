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جديد المحليات > قبل بدء الفصل الدراسي الثالث.. طلاب وأولياء أمور يصفون مشاعرهم تجاه عودة الدراسة حضوريًا بشكل كامل
19/03/2022   10:50 م

قبل بدء الفصل الدراسي الثالث.. طلاب وأولياء أمور يصفون مشاعرهم تجاه عودة الدراسة حضوريًا بشكل كامل

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أعرب عدد من الطلاب والطالبات عن مشاعرهم تجاه عودة الدراسة حضوريًا بشكل كامل مع بداية الفصل الدراسي الثالث، والذي يبدأ غدًا (الأحد).

وأكد الطلاب خلال فيديو نشرته وزارة التعليم العام عن استعدادات العودة للدراسة حضوريًا، سعادتهم وحماستهم لبداية الفصل الدراسي الثالث، كما أعربوا عن تشوقهم للقاء الزملاء والأصدقاء مع بدء الدراسة.

فيما رأى أولياء الأمور أن الفصول الدراسية الثلاثة تمثل تجربة متطورة للتعليم في المملكة، كما أنها تخفف الضغوط عن كاهل الطلاب والطالبات بشكل كبير، متوقعين أن تؤتي هذه التجربة ثمارها في المستقبل القريب. وفق “أخبار 24”.

قبل بدء الفصل الدراسي الثالث.. طلاب وأولياء أمور يصفون مشاعرهم تجاه عودة الدراسة حضوريًا بشكل كامل

جديد المحليات
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