قبل بدء الفصل الدراسي الثالث.. طلاب وأولياء أمور يصفون مشاعرهم تجاه عودة الدراسة حضوريًا بشكل كامل

أعرب عدد من الطلاب والطالبات عن مشاعرهم تجاه عودة الدراسة حضوريًا بشكل كامل مع بداية الفصل الدراسي الثالث، والذي يبدأ غدًا (الأحد).
وأكد الطلاب خلال فيديو نشرته وزارة التعليم العام عن استعدادات العودة للدراسة حضوريًا، سعادتهم وحماستهم لبداية الفصل الدراسي الثالث، كما أعربوا عن تشوقهم للقاء الزملاء والأصدقاء مع بدء الدراسة.
فيما رأى أولياء الأمور أن الفصول الدراسية الثلاثة تمثل تجربة متطورة للتعليم في المملكة، كما أنها تخفف الضغوط عن كاهل الطلاب والطالبات بشكل كبير، متوقعين أن تؤتي هذه التجربة ثمارها في المستقبل القريب. وفق “أخبار 24”.
#فيديو |
مشاعر وآراء طلابنا وطالباتنا وأولياء أمورهم مع عودة الدراسة الحضورية الكاملة في بداية الفصل الدراسي الثالث. #عدنا_جميعاً pic.twitter.com/3v62x7m3y2
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) March 19, 2022