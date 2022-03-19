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جديد المحليات > “الحبوب” تصدر توضيحًا بشأن بيانات متداولة تخص حجم الإنتاج لشركات المطاحن في المملكة
19/03/2022   10:52 م

“الحبوب” تصدر توضيحًا بشأن بيانات متداولة تخص حجم الإنتاج لشركات المطاحن في المملكة

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أصدرت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم (السبت)، بيانًا توضيحيًا بشأن البيانات المتداولة حول تصريح الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الأولى.

وأكدت أن البيانات المتداولة حول تصريح الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن الأولى تخص البيانات المتعلقة بالشركة الأولى فقط.

وأوضحت أن حجم الإنتاج الإجمالي لشركات المطاحن الأربع بالمملكة، والذي يمثل حجم إنتاج المملكة من الدقيق، يبلغ 27 مليون طن، أي نحو 60 مليون كيس دقيق.

وأشارت إلى أن الطاقات التخزينية لشركات المطاحن الأربع في المملكة تبلغ نحو 745 ألف طن قمح، فيما تبلغ الطاقة التشغيلية لطحن القمح 15.15 ألف طن يوميًا.وفق “أخبار 24”.

“الحبوب” تصدر توضيحًا بشأن بيانات متداولة تخص حجم الإنتاج لشركات المطاحن في المملكة

جديد المحليات
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