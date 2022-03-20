“فيفا” يقرر إيقاف الشباب من تسجيل لاعبين جُدد لمدة 3 فترات

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إيقاف نادي الشباب من تسجيل لاعبين جدد ثلاث فترات مقبلة.
وجاء قرار فيفا ضد نادي الشباب، لعدم سداده مبلغ 3.9 مليون ريال لنادي سانتا كلارا البرتغالي مقابل انتقال البرازيلي كارلوس جونيور.
وقال المدير الرياضي في نادي سانتا كلارا البرتغالي أورهان سيمسك لـ”الرياضية”: إضافة إلى أنهم ألحقوا ضررًا بأنفسهم، وضعونا أيضًا في موقف سيئ للغاية، إذ إننا أدخلنا هذا المبلغ في ميزانيتنا في الموسم الجاري، لكنهم لم يدفعوا”.
وأضاف:” حاولنا مرات عدة التواصل مع الشباب عبر رسائل البريد الإلكتروني، والمكالمات الهاتفية مع رئيس النادي، والرئيس التنفيذي من أجل حل القضية بطريقة جيدة، لكنَّ ذلك لم يحدث، فدائمًا ما كانوا يقدمون لنا وعودا خاطئة”.
وكان الشباب قد سقط في فخ التعادل أمام الطائي، مساء الجمعة، بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الـ 25 بدوري المحترفين.
ويحتل فريق الشباب المركز الرابع بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 47، بعد مرور 25 جولة من عمر المسابقة.