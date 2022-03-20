“آل الشيخ”: الإرهابيون تجردوا من جميع مبادئ الدين.. واعتناق الأفكار الهدامة يؤثر على أصحابها

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الإرهابيين الذين تم تنفيذ الأحكام القضائية بحقهم مؤخراً تجردوا من جميع مبادئ الدين والخلق والإنسانية.
ونوه آل الشيخ في تصريح له على هامش الحفل الختامي لتكريم الفائزين بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم، إلى أن الإرهابيين خالفوا المبادئ وارتكبوا تلك الأعمال الخطيرة التي لا يقوم بها مسلم، وتم تطبيق أمر الشرع فيهم بأحكام شرعية صدرت من القضاء.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن اعتناق الأفكار الهدامة يؤثر تأثيراً كبيراً ومباشراً على معتنقيه؛ فيرتكبون الجرائم والأعمال غير الإنسانية من أجل الانتقام من الناس وتحقيق ما في نفوسهم المريضة.