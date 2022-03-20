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جديد المحليات > ​”التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول
20/03/2022   6:41 ص

​”التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

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أعلنت وزارة التعليم، اليوم (السبت)، جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثالث، عبر قنوات “عين” أو منصة “مدرستي”.

وأوضحت الوزارة أن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي سوف تبدأ في 7:30 صباحاً، ويعاد طوال اليوم.

وأضافت أن جدول الحصص اليومية للصفوف: الأول والثاني والثالث المتوسط وكذلك السنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية بجميع مستوياتها، والحصص اليومية للتربية الخاصة، إلى جانب التعليم المستمر سيكون عبر قنوات “عين” في بث مباشر بدءاً من الساعة 7:30 صباحاً، ويعاد طوال اليوم.

التعليم" تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

التعليم" تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

التعليم" تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

التعليم" تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

التعليم" تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

التعليم" تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

التعليم" تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

التعليم" تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

التعليم" تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

التعليم" تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

التعليم" تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

التعليم" تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

التعليم" تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

التعليم" تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

التعليم" تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

التعليم" تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

التعليم" تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

التعليم" تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

التعليم" تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

التعليم" تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

التعليم" تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

التعليم" تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

التعليم" تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

التعليم" تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

التعليم" تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

التعليم" تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

التعليم" تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

التعليم" تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

وفق “أخبار 24”.

​”التعليم” تعلن جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الأول

جديد المحليات
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