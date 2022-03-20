النصر يفرض على الهلال مباراة فاصلة لحسم دوري السلة

يخوض فريق النصر مواجهة فاصلة أمام نظيره الهلال لحسم بطولة الدوري الممتاز، بعد فوزه عليه بنتيجة 78-73 في المباراة التي جرت، مساء السبت، على صالة وزارة الرياضة في الرياض، ضمن منافسات الجولة الأخيرة.
ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين الهلال والنصر، الأحد، لحسم اللقب، وتحديد بطل المسابقة.
وكان الهلال يحتاج لتحقيق الفوز لحسم اللقب رسمياً بعدما كان يتصدر الترتيب بـ41 نقطة.
ودخل النصر المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، ونجح في تحقيق الفوز على الهلال ليلجأ الفريقان لمباراة فاصلة لحسم اللقب. وفق “أخبار 24”.