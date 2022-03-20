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رياضة > تعرف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد نهاية الجولة الـ 25
20/03/2022   6:41 ص

تعرف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد نهاية الجولة الـ 25

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انتهت اليوم السبت، منافسات الجولة الـ 25 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بتسجيل 6 انتصارات لأصحاب الأرض ، 5 “كلين شيت ” وتعادلين.

وواصل الاتحاد والمتصدّر وجوده في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري وبفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه .

ويحتل الهلال المركز الثاني خلف الاتحاد برصيد 49 نقطة وله مباراتان مؤجلتان، بيما يوجد النصر في المركز الثالث برصيد 48 نقطة، والشباب بالمركز الرابع برصيد 47 نقطة.

ويوجد في المراكز الثلاثة الأخيرة كل من الباطن بالمركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة، وخلفه الاتفاق بالمركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة، والحزم بالمركز الأخير برصيد 14 نقطة.

جدول الدوري

وفق “أخبار 24”.

تعرف على جدول ترتيب دوري المحترفين بعد نهاية الجولة الـ 25

رياضة
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