عارض صحي يؤجل التحاق “فراس البريكان” ببعثة الأخضر إلى الإمارات

أعلن المنتخب الوطني، عدم مرافقة اللاعب فراس البريكان لبعثة الأخضر التي ستُغادر إلى الإمارات؛ استعدادًا لمواجهة الصين.
وأشار المنتخب الوطني، عبر بيان رسمي، إلى أن اللاعب اشتكى من ارتفاع لدرجة حرارة الجسم وظهرت نتيجة فحص كوفيد_19 التي خضع لها سلبية، وعليه تم إبقاء اللاعب تحت المراقبة الطبية بالرياض بإشراف طبيب اللجنة الطبية باتحاد الكرة؛ لمتابعة الحالة والرفع بالتقارير اليومية لإدارة المنتخب.
وتغادر بعثة المنتخب الوطني ظهر اليوم (السبت) إلى العاصمة الإماراتية “أبوظبي”، عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وفق “أخبار 24”.
ويستعد الأخضر في شهر مارس الجاري لخوض الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وسيحل الأخضر ضيفًا على المنتخب الصيني في الرابع والعشرين من شهر مارس الجاري، وستقام المواجهة على استاد الشارقة الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما سيختتم الأخضر التصفيات بمواجهة المنتخب الأسترالي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في التاسع والعشرين من الشهر نفسه.