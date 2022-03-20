الإثنين.. الأخضر تحت 20 عامًا يبدأ معسكر الشرقية استعدادا لكأس آسيا

يبدأ المنتخب الوطني تحت 20 عامًا لكرة القدم، الإثنين، معسكره الإعدادي في المنطقة الشرقية، ضمن برنامج تحضيراته للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 في أوزبكستان.
ويستمر معسكر الأخضر الشاب حتى 29 مارس الجاري، ويتضمن مباراتين تجريبيتين أمام قطر.
وكان المدير الفني للأخضر الشاب، صالح المحمدي قد اختار 26 لاعبا للمعسكر، وهم: أسامة المرمش، حامد الشنقيطي، مؤيد الكرنيب، محمد الدوسري، محمد سليمان، علي النخلي، حسن ربيع، سليمان هزازي، وليد عياش، عبد العزيز الفرج، عبد الله العنزي، فيصل صبياني، عبد الملك العييري، مصعب الجوير، حسن سفياني، عبد الله الزيد، محمد المري، يزيد الغامدي، زيد العنزي، براء صفطة، عبد العزيز العليوة، خالد مجرشي، عثمان العثمان، عبد الملك الجابر، عبد الله رديف، ومشاري النمر. وفق “أخبار 24”.