“الفيصل”: الجائزة السعودية الكبرى ستشكل أضخم فعالية رياضية استضافها المملكة في تاريخها

قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبدلله الفيصل، إن واثق تماما أن الجائزة السعودية الكبرى ستشكل أضخم فعالية رياضية استضافها المملكة في تاريخها.
وأضاف الفيصل، أن المملكة لديها الامكانيات لتغيير حياة ونظره الكثيرين، بالإضافة إلى قدرتها الفريدة على الوصول إلى جماهير ومجتمعات جديدة.
وفي سياق أخر، توّج السائق السعودي خالد الفريحي، مساء السبت، بطلًا للنسخة الأولى من رالي سدير الصحراوي والذي شارك فيه مع ملاحه الفرنسي سيباستيان ديلوناي. وفق “أخبار 24”.
وانطلقت الخميس الماضي النسخة الأولى من رالي سدير، برعاية محافظ المجمعة، الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، وبإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.