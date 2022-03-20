نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “الفيصل”: الجائزة السعودية الكبرى ستشكل أضخم فعالية رياضية استضافها المملكة في تاريخها
20/03/2022   6:41 ص

“الفيصل”: الجائزة السعودية الكبرى ستشكل أضخم فعالية رياضية استضافها المملكة في تاريخها

+ = -
872

قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان العبدلله الفيصل، إن واثق تماما أن الجائزة السعودية الكبرى ستشكل أضخم فعالية رياضية استضافها المملكة في تاريخها.

وأضاف الفيصل، أن المملكة لديها الامكانيات لتغيير حياة ونظره الكثيرين، بالإضافة إلى قدرتها الفريدة على الوصول إلى جماهير ومجتمعات جديدة.

وفي سياق أخر، توّج السائق السعودي خالد الفريحي، مساء السبت، بطلًا للنسخة الأولى من رالي سدير الصحراوي والذي شارك فيه مع ملاحه الفرنسي سيباستيان ديلوناي. وفق “أخبار 24”.

وانطلقت الخميس الماضي النسخة الأولى من رالي سدير، برعاية محافظ المجمعة، الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل، وبإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

“الفيصل”: الجائزة السعودية الكبرى ستشكل أضخم فعالية رياضية استضافها المملكة في تاريخها

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885203477.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.