طقس اليوم.. رياح نشطة تحد من الرؤية بمعظم المناطق مع احتمالية هطول أمطار على بعضها

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
ونوه إلى أنه من المتوقع أن يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر يتوقع أن تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 40 كم/ ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 30 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. وفق “أخبار 24”.
وبين أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي يتوقع أن تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.