مع قرب شهر رمضان.. نصائح بشأن حفظ الفواكه والخضراوات في الفريزر

قدم مختصون، نصائح بشأن حفظ الخضراوات والفواكه في الفريزر خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك وإقبال البعض على تخزين المواد الغذائية.
ونصح تقرير بعدم حفظ وتخزين بعض الأنواع من الخضراوات في الفريزر؛ لاحتوائها على كميات كبيرة من الماء بداخلها ما قد يتسبب في تلفها، حيث ينطبق الأمر على الخيار والطماطم والبطاطس.
وبيّن التقرير وفقاً لموقع “ويب طب”، أنه يجب الابتعاد أيضاً عن تخزين بعض أنواع الفواكه في الفريزر خاصة البرتقال واليوسفي؛ لاحتوائها على مستويات مرتفعة من الماء؛ كون تلك الفاكهة يتجمد فيها الماء ويتسبب ذلك في تلفها عند إذابتها.
ودعا إلى عدم إعادة تجميد اللحوم التي سبق إذابتها عقب خروجها من الفريزر باعتبارها بيئة خصبة تجذب البكتيريا الضارة، لكن يمكن الاحتفاظ بها بعد طهيها مع تناولها في اليوم التالي.