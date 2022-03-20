“سدايا” تدعو إلى عدم التجاوب مع اتصالات تهدف إلى استدراج المتصلين للإفصاح عن معلوماتهم الشخصية وأرقامهم السرية

دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” عموم المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والحفاظ على سرية المعلومات الشخصية وعدم التجاوب مع اتصالات تهدف إلى استدراج المتصلين للإفصاح عن معلوماتهم الشخصية وأرقامهم السرية.
وأكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، والسياسات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية في الهيئة، مشيرةً إلى أن تسريب تلك المعلومات والأرقام السرية قد يترتب عليه سرقة البيانات وإلحاق الضرر بصاحبها.
وأشارت إلى أنه جرى خلال الأيام الماضية رصد العديد من الاتصالات الهاتفية، تلقاها عدد من المواطنين والمقيمين في المملكة من أفراد يدّعي بعضهم انتسابهم لمركز المعلومات الوطني بزعم تحديث البيانات البنكية، مبينةً أن مركز المعلومات الوطني لا يقوم أساساً بالتواصل مع المستفيدين. وفق “أخبار 24”.