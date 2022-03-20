لا تهمل الإفطار وابتعد عن هذه الوجبات.. 5 طرق للحصول على جسم صحي وتمثيل غذائي جيد

أكدت مدينة الملك فهد الطبية، أن الأسلوب الغذائي للإنسان يحدد مستوى صحته، داعية إلى المحافظة على التمثيل الجيد للجسم.
وكشفت عن 5 طرق ضرورية تساعد الإنسان في الحصول على جسد صحي والحفاظ على التمثيل الغذائي بشكل جيد، على رأسها ضرورة الموازنة بين السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص والتي يحرقها الجسم، وكذلك عدم إهمال أي وجبه غذائية خلال اليوم خاصة الإفطار.
وأوصت بتناول ما يكفي الجسم من البروتينيات مثل: الدجاج واللحوم الحمراء والأسماك والمكسرات والبقوليات، كونها تساعد على حرق الدهون والحفاظ على العضلات وتمنح الشخص الشعور بالشبع لفترة طويلة. وفق “أخبار 24”.
ونصحت بالحفاظ على التنويع والتوزيع بين الأطباق الصحية مثل النشويات المعقدة (مثل الخبز الأسمر والشوفان)، والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان والبروتينيات.