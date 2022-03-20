تعليق الغرامات والمخالفات وتأجيل تصنيف الفنادق.. “السياحة”: حلول سريعة لنجاح موسمي العمرة والحج

أكد وكيل وزارة السياحة للتفعيل السياحي بالمناطق، الأمير سعود بن نهار، أن الوزارة وضعت كل الممكنات التي تسهم في تحقيق نجاح موسمَي العمرة والحج لهذا العام للوصول إلى رفع الطاقة الاستيعابية في منشآت الضيافة.
جاء ذلك خلال اجتماع الأمير سعود، اليوم (الأحد)، مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي الذي انعقد في غرفة مكة المكرمة، بحضور قيادات ومسؤولين في وزارة الحج والعمرة ووزارة الداخلية والدفاع المدني وأمانة العاصمة المقدسة والهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ورئيس وأعضاء غرفة مكة المكرمة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على وضع الحلول السريعة للمعوقات التي تسهم في تحقيق نجاح الموسم الحالي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، فيما ستتم معالجة الأمور التي تحتاج إلى دراسة لحلها على المدى الطويل، كما أنها وضعت كافة الإمكانات للتيسير على المستثمرين في هذا المجال والتجاوب مع كل ما من شأنه أن يساعدهم لتحقيق هذا الإنجاز.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام كعكي، أن الرؤى المقدمة من القطاع كحلول عاجلة، تمثلت في تأجيل تصنيف الفنادق، والتركيز على النظافة والسلامة كموضوعات لا تقبل التأجيل، ودعوة صندوق التنمية السياحية للمشاركة في دعم المشاريع المتعثرة بشكل خاص. وفق “أخبار 24”.
وأبان أنه جرى توحيد جهات الاشتراطات لجهات الإيواء في نافذة موحدة، والسماح للعمالة الموسمية المؤقتة بالدخول، إلى جانب تأجيل التقاضي بين ملاك الفنادق والمشغلين دون التأثير على الحقوق، وتعليق الغرامات والمخالفات إلى فترة لاحقة حتى يتم عبور هذا الموسم بأفضل طريقة ممكنة.