شاهد.. تطور العمل في طريق المدينة – مكة السريع

يسهم طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع الذي يربط منطقة مكة المكرمة بمنطقة المدينة المنورة في تسهيل تنقل سكان المحافظات الواقعة بين المنطقتين.
ويهدف الطريق إلى اختصار مدة الوصول إلى جانب دوره الرئيس في خدمة ضيوف الرحمن وتسهيل تنقلاتهم خلال موسمي الحج والعمرة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لرفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال 30 مليون معتمر بحلول 2030.
ويبلغ طول الطريق نحو 397.3 كم، وهو يمر بأكثر من 33 قرية وهجرة وحياً، ويبلغ عدد الجسور فيه 231 جسراً، وتصل عدد التقاطعات العلوية إلى 20 تقاطعاً، فيما أولت وزارة “النقل” هذا الطريق اهتماماً كبيراً، سعياً لرفع جودته وخفض معدل حالات الوفيات فيه، وتحسين الخدمات المقدمة لقاصديه.
ونُفِذت الوزارة أعمال الصيانة ما يقارب 134.4 كم- من أطوال الطريق، وتنفيذ أعمال كشط وإعادة سفلتة بكمية تجاوزت 100 ألف متر مكعبٍ، وتنفيذ أعمال دهانات بطول 235.5 كم، وبكمية بلغت 115 ألف مترٍ مربعٍ، وعمل سياج سلكي عالي الشد بطول 81 ألف مترٍ طوليٍ.وفق “أخبار 24”.
كما قامت بتركيب حواجز خرسانية بطول يبلغ 14 ألف مترٍ طولي، وتركيب حواجز معدنية بطول 6163 متراً طولياً، وتحسين وتطوير 10 تقاطعات سطحية وعلوية، فيما جرى صيانة 68 كم من طول الطريق، بتنفيذ أعمال كشط وإعادة سفلتة بكمية تبلغ نحو 30 ألف مترٍ مكعبٍ، وتنفيذ أعمال دهانات بطول 116 كم وبكمية تتجاوز 32 ألف مترٍ مربع.