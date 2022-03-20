مستجدات كورونا.. انخفاض الوفيات والحالات الحرجة وارتفاع حالات الشفاء واستقرار الإصابات

سجلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا معدلات منخفضة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت 126 حالة، بارتفاع طفيف قدره 28 حالة عن يوم أمس، لكنها تبقى في مستوياتها المنخفضة التي بدأت في 19 يناير 2022.
كما سجلت حالات التعافي من مرض كوفيد 19 ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 154 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء من الفيروس 732113 حالة من أصل 749597 إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في المملكة.
في المقابل، تواصل انخفاض الحالات الحرجة المنومة بالعناية المركزة للشهر الثاني على التوالي، ليبلغ 200 حالة فقط، حيث غادرت 12 حالة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية. وفق “أخبار 24”.
فيما انخفضت حالات الوفاة إلى حالة واحدة، لتواصل منحناها التنازلي الذي بدأته مطلع أكتوبر 2021، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 9028 حالة.