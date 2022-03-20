أعلنت وزارة الحرس الوطني بدء تسجيل الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية للرجال لمدة 5 أيام.
وأوضحت أن التقديم بدأ من اليوم الأحد (17-8-1443هـ)، ويستمر حتى يوم الخميس (21-8-1443هـ)، وذلك لحملة البكالوريوس (تخصصات علم نفس وخدمة اجتماعية)، وحملة الدبلوم تخصص اتصالات، وحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وكشفت عن الشروط المطلوبة للمتقدم والتي تتضمن أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مـع والــده أثنـاء خـدمته خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولائقاً طبياً للخدمة العسكرية، ولا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة، ولا يقل طوله عن (160) سم، وأن يتناسب طوله مع وزنه وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني.
كما تضمنت الشروط ألا يكون موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية، وبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة للمطابقة، وأن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للرتبة (لذوي التأهيل الجامعي وكليات التقنية والحاصلين على الدبلوم بعد الثانوي)، وأن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة.
وأبانت أن الوظائف العسكرية لحملة البكالوريوس (علم نفس – خدمة اجتماعية)، تشترط ألا يقل التقدير عن جيد، ومشهد من الجهة التعليمية وموضحا فيه انتظام الدراسة ومدتها، وكذلك بطاقة تصنيف سارية المفعول.
ولفتت إلى أن الوظائف العسكرية لحملة الدبلوم تخصص اتصالات (خريجي كلية الاتصالات)، وتشترط إرفاق الدورات والخبرات في نفس مجال التخصص إن وجدت.
ومن بين الشروط ألا يكون المتقدم موظفاً في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية، وبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة للمطابقة، وأن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للرتبة (لذوي التأهيل الجامعي وكليات التقنية والحاصلين على الدبلوم بعد الثانوي)، وأن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقاً للشروط المحددة. وفق “أخبار 24”.
وذكرت الوزارة أن الوظائف العسكرية لحملة البكالوريوس (علم نفس – خدمة اجتماعية)، تشترط ألا يقل التقدير عن جيد، ومشهد من الجهة التعليمية وموضحا فيه انتظام الدراسة ومدتها، وكذلك بطاقة تصنيف سارية المفعول.
وأشارت إلى أن الوظائف العسكرية لحملة الدبلوم تخصص اتصالات (خريجي كلية الاتصالات)، وتشترط إرفاق الدورات والخبرات في نفس مجال التخصص إن وجدت.