لماذا يحتفل العالم بيوم السعادة في 20 مارس من كل عام؟

يحتفل العالم في 20 مارس من كل عام باليوم العالمي للسعادة، والذي اختارته الأمم المتحدة ليكون بمثابة نداء للسعي الدائم والمستمر نحو تحقيق السعادة لسكان كوكب الأرض.
وتحتفي الدول بهذا اليوم على اعتبار أنه سبيل للاعتراف بأهمية السعادة في حياة الناس في كل أنحاء العالم، وقد دشنت الأمم المتحدة 17 هدفا للتنمية المستدامة يُراد منها إنهاء الفقر وخفض درجات التفاوت والتباين وحماية الكوكب، وهذه تمثل في مجملها جوانب رئيسية يمكنها أن تؤدي إلى الرفاهية والسعادة.
بداية الفكرة
ظهرت فكرة الاحتفال باليوم العالمي للسعادة بعد أن اقترح أحد مستشاري الأمم المتحدة فكرة إنشاء حدث دولي من أجل تأكيد السعي وراء السعادة، وهو ما لاقى دعمًا كبيرًا من الدول الأعضاء في المنظمة الأممية. وفق “أخبار 24”.
وبدأ الاحتفال باليوم العالمي بشكل رسمي بعد صدور قرار رسمي من الأمم المتحدة في 12 يوليو 2012، ليكون أول احتفال باليوم العالمي للسعادة في 20 مارس 2013، وذلك اعترافا بأهمية السعادة والرفاهية بوصفهما قيمتين عالميتين يتطلع إليهما البشر في كل أنحاء العالم.
معايير تحديد مستوى السعادة
يختلف مفهوم السعادة من شخص إلى آخر ومن بلد إلى آخر، لكن مفهوم السعادة مثلما تعرّفه الأمم المتحدة مرتبط بـ”مدى رضا الشخص عن حياته”، ومنذ 2012، دأبت الأمم المتحدة على إصدار تقرير لقياس مؤشرات السعادة في دول العالم.
ويعتمد التقرير 6 معايير لقياس السعادة، منها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومتوسط عمر الفرد، وحرية اتخاذ القرارات، بالإضافة إلى جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وانعدام الفساد، وانتشار العدل.
مؤشر السعادة في المملكة
واصلت المملكة تقدمها على مستوى العالم في مؤشر السعادة لعام 2022م، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة الذي يقيس سنويًا مؤشرات السعادة لنحو 156 دولة حول العالم.
وعززت المملكة مكانتها على مستوى العالم، بتقدمها من المرتبة 26 عالمياً في 2021م إلى 25 حالياً على الرغم من تداعيات جائحة فيروس كورونا عالمياً.