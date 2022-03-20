“أرامكو”: إمدادات الشركة لم تتأثر بالهجمات الحوثية.. و”التحلية”: الاستهداف كان جزئياً وتم تجاوزه في حينه

أكد الرئيس التنفيذي لأرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، أن إمدادات الشركة لم تتأثر بالهجمات الحوثية على المملكة.
وكانت قوات تحالف دعم الشرعية قد أعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم (الأحد)، اعتراض وتدمير 9 طائرات مسيرة وصاروخ باليستي أُطلقت نحو جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب.
من جانب آخر، قال الناصر إن المملكة ليس لديها أي عمليات تجارية في روسيا، ويوجد فقط مركز للبحث والتطوير. مضيفاً أن أرامكو السعودية تلتزم بالكامل بكافة العقوبات على روسيا.
وأشار إلى أنه لا يعلق على شائعات أو تكهنات، وذلك رداً على تقارير إعلامية بشأن تسعير المملكة خامها المبيع إلى الصين باليوان. وفق “أخبار 24”.
بدوره صرح مصدر مسؤول في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أن ما تم من اعتداء إرهابي من قبل جماعة الحوثِي الإرهابية المدعومة من إيران باستهداف منظومة تحلية المياه بالشقيق، لم يؤثر على إنتاج وإمدادات المياه المحلاة للمناطق المستفيدة.
وأضاف المصدر أن الاستهداف كان جزئياً وتم تجاوزه في حينه بتفعيل خطط الطوارئ، حيث تمت معالجة الضرر من قبل فرق الصيانة المختصة والتي تعاملت مع الحدث بكل جاهزية.