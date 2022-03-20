“الإنذار المبكر” ينبه من هطول أمطار رعدية في عدة مناطق.. ورياح نشطة وأتربة مثارة بأخرى

أصدر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للمركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأحد)، تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة بعدد من مناطق المملكة، وأمطار رعدية وعوالق ترابية في أخرى.
وأوضح النظام أن أجزاء من مناطق حائل، والمدينة المنورة، والباحة، وعسير، وجازان، ومحافظات الشفا والطائف والهدا وميسان والكامل ومدركة بمنطقة مكة المكرمة، ستشهد أمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ12 ظهراً وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وأبان أن أجزاء من منطقتي القصيم، والرياض، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ4 عصراً. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن أجزاء كبيرة من منطقة نجران، ومحافظات الخرمة والسيل الكبير والطائف والموية وتربة ورنية وعشيرة بمنطقة مكة المكرمة، ستشهد عوالق ترابية، يصاحبها تدن في مدى الرؤية الأفقية، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ10 صباحاً.
وتشهد أجزاء من منطقة المدينة المنورة، ومحافظات الخرمة والموية وتربة ورنية وعشيرة، أتربة مثارة وأمطاراً رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، تستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.