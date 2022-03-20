“العدل”: إصدار 100 ألف وثيقة صلح عبر “تراضي”.. وهذه طريقة الاستفادة من الخدمة

كشفت وزارة العدل، اليوم (الأحد)، عن إصدار 100 ألف وثيقة صلح من خلال 503 مصلحين عبر منصة تراضي الإلكترونية.
وأوضحت أن منصة “تراضي” تتيح حل النزاعات “عن بعد” دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة، بهدف التيسير على المستفيدين وسهولة الحصول على الخدمة، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من منصة “تراضي” بلغ أكثر من 1.5 مليون مستفيد من خلال 500 ألف جلسة صلح “عن بعد”.
وأكدت أن وثائق الصلح الصادرة عن المنصة تُعد سندات تنفيذية يمكن تنفيذها عبر قضاء التنفيذ في حال إخلال الاتفاقات المدونة بالوثيقة.
وأشارت الوزارة إلى إمكانية الاستفادة من خدمات منصة “تراضي” الإلكترونية، وذلك باختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج، لتصل للمستفيد رسالة بتأكيد تسلّم الطلب، تليها رسالة تحدد موعد لقاء الصلح “عن بعد” للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ما اتُّفق عليه لتدقيقه واعتماده من قبل مركز المصالحة.
وذكرت أنه بعد إحالة الاتفاق لمركز المصالحة، تُطلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة “تراضي” عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد “أبشر”، لتصدر وثيقة الصلح ويتمكن المستفيد من الاطلاع عليها من خلال المنصة. وفق “أخبار 24”.