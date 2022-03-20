يشمل بقلاوة وفطائر.. نظام غذائي لمتبعي “الدايت” خلال شهر رمضان

يظل شهر رمضان فرصة ذهبية لفقدان الوزن، خاصة في ظل امتناع المرء عن تناول الطعام والشراب لأكثر من نصف اليوم، وهو ما يمثل فرصة للتخلص من الوزن الزائد.
وتتطلب الاستفادة من شهر رمضان في فقدان الوزن، اتباع أساليب متوازنة من الحمية الغذائية، بما يضمن فقدان الوزن مع عدم الإخلال بالعناصر المطلوبة للجسم.
ومع اقتراب شهر رمضان، نستعرض في هذا التقرير أساليب حمية غذائية تساعد على فقدان الوزن في الشهر الكريم:
وجبة الإفطار
يُعد الإفطار في رمضان هو الوجبة الرئيسية خلال اليوم، ولذلك فإنها تكون محط تركيز الراغبين في فقدان الوزن خلال الشهر الكريم.
ويمكن الاعتماد على بعض الخيارات والتنويع فيما بينها على مدار الشهر، وتشمل الدجاج المشوي مع الأرز المسلوق، أو اللحم المشوي مع الحمص المسلوق، أو السمك المشوي مع الخضار أو الأرز.
ويمكن لهواة المعكرونة تناولها مطبوخة كوجبة رئيسية في الإفطار، بالإضافة إلى الخضار والدجاج.
وجبة السحور
يُفضل عند اتباع “دايت” في رمضان، تناول وجبة صحية ومتوازنة خلال السحور، بما يمد الجسم بالطاقة اللازمة خلال النهار.
ويمكن أن تساعد بعض الوجبات في تحقيق هذه المعادلة، حيث يمكن الاعتماد على عصيدة الشوفان بالحليب كوجبة متوازنة في السحور، أو فطائر البان كيك الصغيرة مع كوب من الحليب، كما يمكن تناول حبوب الإفطار الكاملة مع الحليب، أو شرائح خبز محمصة مع الجبن أو المربى.
ويمكن إضافة الفواكه الطازجة أو المجففة للنظام الغذائي في رمضان، كما يمكن أيضًا إدخال بعض المكسرات لتعزيز القيمة الغذائية لوجبة السحور.
وجبات خفيفة
تُعد الوجبات الخفيفة في رمضان أمرًا إجباريًا للحفاظ على النظام الغذائي، بشرط أن تكون خياراتها صحية وبكميات محدودة.وفق “أخبار 24”.
ويمكن الاستعانة في الوجبات الخفيفة بسلطة الفواكه، أو قطعة من القطائف أو البقلاوة، كما يمكن تناول طبق صغير من الكاسترد.
نصائح مهمة
يُعد ترتيب مواعيد تناول الوجبات أهم مسببات فقدان الوزن في رمضان، ولذلك فإن تقسيمها إلى 3 أو 4 وجبات على الأقل من أهم عوامل إنجاح النظام الغذائي في رمضان.
وينصح الخبراء أيضًا بتقسيم وجبة الإفطار الرئيسية على عدة مراحل، تبدأ بتناول 3 حبات من التمر والماء، ثم الحساء أو السلطة، ومن ثم البدء بالطبق الرئيسي.
ويُنصح أيضًا تناول الطعام ببطء، وشرب كميات كافية من المياه، والاعتماد على الكربوهيدرات المعقدة ضمن الوجبات مثل الخبز الكامل والقمح والشوفان والبرغل والفريكة والأرز البني.
بقدر المستطاع، يجب تجنب الأطعمة المقلية مثل البطاطس والسمبوسك والقطايف المقلية، كما يُنصح بتجنب الأغذية الغنية بالسكر والدهون والملح، وتجنب المشروبات التي تحوي الكافيين مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية.