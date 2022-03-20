لوقف التنمر على "المتأتئين".. مواطن يكوّن فريقاً لمساعدة المصابين بمشاكل النطق

كوّن المواطن عبدالله المالكي، الذي يعاني مشكلة في النطق “تأتأة”، فريقاً لمساعدة المصابين بمشاكل النطق بهدف اندماجهم في المجتمع.
وأوضح المالكي أن مبادرته تندرج تحت مظلة رسمية، وهي الجمعية الخيرية بالمزاحمية، حيث بدأت في منتصف عام 2020، وكان الهدف من إنشائها هو مساعدة الناس الذين يعانون من مشاكل النطق نفسيا وأكاديميا من خلال الدورات والورش، وكذلك مساعدتهم ‘ على مواجهة المتنمرين.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن مبادرته مجتمعية تطوعية لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول الأشخاص الذين يعانون من “التأتأة”، وله العديد من الدورات والمحاضرات التي استضاف فيها أخصائيين عبر اجتماعات أونلاين، ويطمح مستقبلا لتنفيذ تلك الورش في المدارس والجامعات، وذلك من أجل رفع الوعي وعدم التنمر على المتأتئين.