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رياضة > رسميًا..”المسابقات” تُعلن مواعيد الجولات المتبقية من دوري المحترفين
20/03/2022   9:56 م

رسميًا..”المسابقات” تُعلن مواعيد الجولات المتبقية من دوري المحترفين

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أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة السعودي، مساء اليوم الأحد، مواعيد الجولات المتبقية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحددت لجنة المسابقات الخامس من مايو المقبل موعدا لانطلاق الجولة 26 من مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وتختتم بلقاءات الجولة 30 والتي ستكون في توقيت واحد يوم الأحد 29 مايو 2022.

ويتوقف الدوري حاليا بعد ختام الجولة الـ 25، بسبب استعداد المنتخب الوطني لمواجهة أمام الصين، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.وفق “أخبار 24”.

وقبل توقف الدوري، يحتل الاتحاد المركز الأول بجدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 60 نقطة، متفوقا على أقرب ملاحقيه الهلال بـ 11 نقطة.

جدول الدوري

جدول الدوري

رسميًا..”المسابقات” تُعلن مواعيد الجولات المتبقية من دوري المحترفين

رياضة
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