-تجاوزت أرباحها السنوية 86 مليون ريال.. شركة متخصصة في الرعاية الصحية تنهي مخالفات التستر التجاري قبل المهلة التصحيحية

صححت شركة متخصصة في تقديم الرعاية الصحية بجدة مخالفات نظام مكافحة التستر التجاري، قبل انتهاء الفترة التصحيحية التي منحتها الوزارة لمخالفيه.
وأوضحت وزارة التجارة أن الشركة تعمل في هذا المجال منذ 39 عامًا، وتتجاوز إيراداتها السنوية 86 مليون ريال.
وأشارت إلى أن الشركة استفادت من المهلة التصحيحية وصححت أوضاعها، عبر خيار نقل ملكية المنشأة لشخص آخر، لتصبح مساهمة في توظيف أبناء وبنات الوطن.
شركة لتقديم الرعاية الصحية في جدة، صححت تجارتها ✅
إيراداتها السنوية تتجاوز 86 مليون ريال.
◽️استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت مساهمة في توظيف أبناء وبنات الوطن.#التستر_جريمة ⛔️ pic.twitter.com/mNjmNXpUNJ
— وزارة التجارة (@MCgovSA) March 20, 2022
وفق “أخبار 24”.