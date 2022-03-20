“سار” تحدد موعد أولى رحلات القطار إلى القريات وتتيح الحجز عبر موقعها

أتاحت الخطوط الحديدية السعودية “سار” شراء تذاكر السفر عبر قطار الشمال من محطة القريات وإليها ابتداء من الغد.
وأوضحت الخطوط أنه ستنطلق أولى رحلات القطار إلى القريات في الـ 31 من مارس الجاري، لتغطي الرحلة ما مسافته 1215 كيلومتراً بين الرياض والقريات.
وأكدت “سار” أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع موعد تدشين محطة القريات المحدد في الـ 30 من مارس الجاري.
يذكر أن محطة القريات تمثل المرحلة الرابعة والأخيرة من خطة تشغيل قطار الشمال للركاب، ودعت “سار” عملاءها الراغبين في الحجز وشراء التذاكر إلى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة هنـــا أو من خلال تطبيق الجوال للهواتف الذكية.
وفق “أخبار 24”.