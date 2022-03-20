الأخضر يرفع استعداده للقاء الصين ضمن تصفيات كأس العالم 2022

واصل المنتخب الوطني اليوم الأحد تدريباته في معسكره الذي يقام حاليًا في العاصمة الإماراتية “أبوظبي”، استعدادًا لخوض مواجهته أمام منتخب الصين يوم الخميس القادم على “استاد الشارقة الرياضي”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وشهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل.
وأجرى لاعبو “الأخضر” مساء اليوم حصة تدريبية على “ملعب فندق قصر الإمارات” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها أجريت مباريات مصغره. واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية. من جهة أخرى، يجري المنتخب الوطني يوم غدٍ الإثنين حصة تدريبية مغلقة عند الخامسة مساءً على “ملعب فندق قصر الإمارات”. وفق “أخبار 24”.