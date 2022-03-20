الاتحاد يُجهز بديل “الصحفي” في حال رحيله

تجهز إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، بديلا لزياد الصحفي، تحسبا لرحيله في الصيف المقبل، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالتعاقد معه وعلى رأسها ناديا الشباب والنصر.
ويرغب الاتحاد في التعاقد مع مدافع الاتفاق سعيد الربيعي، وذلك في حال عدم التجديد مع زياد الصحفي في الفترة القادمة.
ويتنافس الاتحاد مع ناديي الشباب والأهلي، للتعاقد مع الربيعي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأعلن الاتحاد التعاقد مع مدافع الشباب أحمد شراحيلي في الميركاتو الشتوي في يناير، على أن ينضم لصفوف الفريق بدايةً من الموسم المقبل. وفق “أخبار 24”.