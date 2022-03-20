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رياضة > بالفيديو والصور.. الهلال يتوج بطلاً للدوري الممتاز لكرة السلة على حساب النصر
20/03/2022   9:55 م

بالفيديو والصور.. الهلال يتوج بطلاً للدوري الممتاز لكرة السلة على حساب النصر

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توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بطلا للدوري الممتاز لكرة السلة، بعد الفوز على نظيره النصر بنتيجة (78-70) في المباراة الفاصلة التي أٌقيمت بينهما اليوم الأحد، لحسم اللقب.

وفرض فريق النصر أمس السبت، مواجهة فاصلة أمام نظيره الهلال لحسم بطولة الدوري الممتاز، بعد فوزه عليه بنتيجة (78-73) في المباراة التي جرت على صالة وزارة الرياضة في الرياض، ضمن منافسات الجولة الأخيرة. وفق “أخبار 24”.

وكان الهلال يحتاج لتحقيق الفوز لحسم اللقب رسمياً بعدما كان يتصدر الترتيب بـ41 نقطة.

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بالفيديو والصور.. الهلال يتوج بطلاً للدوري الممتاز لكرة السلة على حساب النصر

رياضة
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