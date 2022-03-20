بالفيديو والصور.. الهلال يتوج بطلاً للدوري الممتاز لكرة السلة على حساب النصر

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بطلا للدوري الممتاز لكرة السلة، بعد الفوز على نظيره النصر بنتيجة (78-70) في المباراة الفاصلة التي أٌقيمت بينهما اليوم الأحد، لحسم اللقب.
وفرض فريق النصر أمس السبت، مواجهة فاصلة أمام نظيره الهلال لحسم بطولة الدوري الممتاز، بعد فوزه عليه بنتيجة (78-73) في المباراة التي جرت على صالة وزارة الرياضة في الرياض، ضمن منافسات الجولة الأخيرة. وفق “أخبار 24”.
وكان الهلال يحتاج لتحقيق الفوز لحسم اللقب رسمياً بعدما كان يتصدر الترتيب بـ41 نقطة.
لحظة تحقيق #الهلال لقب #الدوري_السعودي_لكرة_السلة 🏆
#قنوات_SSC pic.twitter.com/vSs7QRX8m2
— SSC رياضات مختلفة (@SSC_Multisports) March 20, 2022