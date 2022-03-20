نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > “بن نافل” يُعلق على تتويج الهلال بدوري كرة السلة على حساب النصر
20/03/2022   9:55 م

“بن نافل” يُعلق على تتويج الهلال بدوري كرة السلة على حساب النصر

+ = -
1353

علق رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، على تتويج النادي بالدوري الممتاز لكرة السلة، بعد الفوز على نظيره النصر بنتيجة (78-70) في المباراة الفاصلة التي أٌقيمت بينهما اليوم الأحد، لحسم اللقب.

وكتب بن نافل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سلة الهلال تحقق البطولة رقم 16 والدوري السادس.. عودة مهمة بتحقيق البطولة الأهم في لعبة جماعية تعزز من مكانة الهلال في كافة الألعاب”. وفق “أخبار 24”.

وأضاف: “ألف مبروك لأبطالنا وجماهيرنا على إبداعهم الدائم في مختلف الملاعب والصالات والمدرجات “.

وكان الهلال يحتاج لتحقيق الفوز لحسم اللقب رسمياً بعدما كان يتصدر الترتيب بـ41 نقطة.

“بن نافل” يُعلق على تتويج الهلال بدوري كرة السلة على حساب النصر

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885203568.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.