“بن نافل” يُعلق على تتويج الهلال بدوري كرة السلة على حساب النصر

علق رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، على تتويج النادي بالدوري الممتاز لكرة السلة، بعد الفوز على نظيره النصر بنتيجة (78-70) في المباراة الفاصلة التي أٌقيمت بينهما اليوم الأحد، لحسم اللقب.
وكتب بن نافل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سلة الهلال تحقق البطولة رقم 16 والدوري السادس.. عودة مهمة بتحقيق البطولة الأهم في لعبة جماعية تعزز من مكانة الهلال في كافة الألعاب”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “ألف مبروك لأبطالنا وجماهيرنا على إبداعهم الدائم في مختلف الملاعب والصالات والمدرجات “.
وكان الهلال يحتاج لتحقيق الفوز لحسم اللقب رسمياً بعدما كان يتصدر الترتيب بـ41 نقطة.