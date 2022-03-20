“الآسيوي” يرفض استثناء جماهير “الأخضر” لحضور مواجهة الصين بتصفيات كأس العالم

حسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، موقفه بشأن الحضور الجماهيري لمواجهة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أمام نظيره المنتخب الصيني، المقرر لها في 24 من مارس الجاري على ملعب الشارقة، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.
ورفض الاتحاد الآسيوي، استثناء جماهير الأخضر، لحضور مباراة الصين، مؤكدا أنه لا يوجد حضور جماهيري للفريق الضيف بحسب لوائح الاتحادين الآسيوي والدولي، على اعتبار أن المباراة تُجرى على أرض محايدة.
ودشن المنتخب الوطني مساء السبت، تدريباته في العاصمة الإماراتية “أبوظبي” استعدادًا لخوض مواجهته أمام منتخب الصين مساء الخميس المقبل، على “استاد الشارقة الرياضي”، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية.
وشهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل، الذي اجتمع مع اللاعبين وأكد على أهمية المباراة المقبلة، ونوه على أهمية التركيز ومضاعفة الجهد خلال الفترة الحالية التي تسبق المباراة من أجل تحقيق الجاهزية الفنية والذهنية. وفق “أخبار 24”.
ويتصدر المنتخب الوطني لكرة القدم التصفيات بـ 19 نقطة، ويحتاج إلى 3 نقاط أمام الصين وأستراليا لإعلان تأهله المباشر إلى كأس العالم 2022 المقرر له في قطر، دون النظر إلى نتائج المنتخبات الأخرى.