صورة نادرة للملك سلمان برفقة الملك فهد في إحدى الزيارات الخارجية

نشر حساب الملك فهد صورة نادرة للملك الراحل برفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في إحدى الزيارات الرسمية خارج المملكة.
وأظهرت الصورة الملك فهد مبتسماً ومرتدياً بدلة، ويسير الملك سلمان بجانبه مرتدياً الزي الرسمي والذي كان مبتسماً بدوره، وخلفهما عدد من المرافقين.
الشقيقان الرفيقان.. الفهد وأبو فهد..
دروسٌ تقدم للحياة والأجيال الوفاء والأخوة، صورة تجمع #الملك_فهد رحمه الله ويرافقه #الملك_سلمان حفظه الله ورعاه في أحد الزيارات الرسمية خارج #المملكة. pic.twitter.com/Gfbq1SzTzZ
— فهد بن عبدالعزيز (@Fahd1341) March 20, 2022
وفق “أخبار 24”.