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جديد المحليات > صورة نادرة للملك سلمان برفقة الملك فهد في إحدى الزيارات الخارجية
21/03/2022   7:14 ص

صورة نادرة للملك سلمان برفقة الملك فهد في إحدى الزيارات الخارجية

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نشر حساب الملك فهد صورة نادرة للملك الراحل برفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في إحدى الزيارات الرسمية خارج المملكة.

وأظهرت الصورة الملك فهد مبتسماً ومرتدياً بدلة، ويسير الملك سلمان بجانبه مرتدياً الزي الرسمي والذي كان مبتسماً بدوره، وخلفهما عدد من المرافقين.

وفق “أخبار 24”.

صورة نادرة للملك سلمان برفقة الملك فهد في إحدى الزيارات الخارجية

جديد المحليات
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