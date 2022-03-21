المملكة تستضيف مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد في دورته الرابعة

تستضيف المملكة، ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وأعمال المنتدى العربي لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، وذلك في العاصمة الرياض خلال المدة من من 22 إلى 23 مارس الجاري.
ويشارك الوزراء المعنيون بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، وعددها 14 دولة عربية في المؤتمر، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
ورحّب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس بعقد الاجتماع في دورته الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تحت رئاسة المملكة، وهو ما يأتي انطلاقًا من دور المملكة الريادي في المجالات كافة.
وأكد أن المؤتمر سيناقش عددا من القرارات المهمة، والتي من شأنها تعزيز العمل العربي في مكافحة الفساد، من بينها سرعة التعاون ومشاركة المعلومات ذات الصلة بالفساد، بما يكفل ألا تكون الدول العربية محطات مرور أو ملاذات آمنة للفاسدين وأموالهم.
وسيناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المهمة، ومنها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المؤتمر الثالث للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، الذي عُقد بالمغرب في 2020، إضافة إلى مناقشة تقرير وتوصيات اجتماع اللجنة المكونة من الخبراء الحكوميين للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تتضمن أحكامًا تتعلّق بالتدابير الوقائية لمنع الفساد، ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وملاحقة مرتكبيه، وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون.