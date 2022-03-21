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جديد المحليات > “الإحصاء” يوضح ملامح تقنية “العد الذاتي”.. ولهذا السبب لن يُعتمد عليها وحدها
21/03/2022   7:14 ص

“الإحصاء” يوضح ملامح تقنية “العد الذاتي”.. ولهذا السبب لن يُعتمد عليها وحدها

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استعرض المتحدث باسم الهيئة العامة للإحصاء، محمد الدخيني، بعض ملامح تقنية “العد الذاتي” التي توفرها الهيئة.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج “في العلن” على قناة “السعودية”، أنه تم توفير تقنية “العد الذاتي” تماشيًا مع استحداث الجهات الحكومية لتطبيقات وتقنيات لإنجاز المهام.

وأضاف أنه من المتوقع أن تجتذب التقنية إقبالًا كبيرًا، إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليها وحدها في مهام الإحصاء، خاصة أنها لا توفر الشمولية اللازمة لإتمام العملية.

وأشار إلى أن “العد الذاتي” خدمة متاحة للمواطن أو المقيم الذي لا يرغب في أن يكون هناك زائر لبيته، ومن ثم يرغب في تعبئة بياناته إلكترونيًا بنفسه.

وأبان أنه في حال حدوث مشكلة تتعلق بحدوث مشكلة تقنية أو عدم قدرة المستخدم على فهم الطريقة المتبعة في التقنية، سيتم تغطية ذلك من خلال 40 ألف باحث سيكونون في جميع مناطق وقرى المملكة لتعبئة البيانات. وفق “أخبار 24”.

وذكر أنه يتم ترحيل البيانات التي تتم تعبئتها إلى قاعدة البيانات فور الانتهاء من عملية التعبئة فورًا، سواء في حال كان المواطن أو المقيم قادرًا على إدخال بياناته بنفسه، أو بواسطة الباحث الميداني.

“الإحصاء” يوضح ملامح تقنية “العد الذاتي”.. ولهذا السبب لن يُعتمد عليها وحدها

جديد المحليات
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