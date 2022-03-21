برشلونة يُهين ريال مدريد برباعية على أرضه ووسط جماهيره في الدوري الإسباني

حسم فريق برشلونة، كلاسيكو الأرض، بعدما حقق فوزاً كاسحاً أمام نظيره ريال مدريد، برباعية نظيفة، في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الأحد، على ملعب “سانتياجو برنابيو”، ضمن الجولة الـ29 بالدوري الإسباني.
سجل برشلونة هدفه الأول في الدقيقة (29)، عن طريق اللاعب بيير إيميريك أوباميانج، بعد مجهود فردي مميز من عثمان ديمبيلي على الجبهة اليمنى أنهاه بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها أوباميانج برأسية قوية وضعت الكرة داخل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس تيبو كورتوا.
وسجل برشلونة الثاني في الدقيقة (38) عن طريق أراوخو، من ركلة ركنية على يسار مرمى ريال مدريد، نفذها عثمان ديمبيلي بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها أراوخو وحيداً دون أي رقابة دفاعية برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك.
وعزز برشلونة أهدافه بتسجيله الثالث في الدقيقة (47) عن طريق فيران توريس، بعد خطأ فادح من لاعبي وسط ريال مدريد استغلها لاعبو برشلونة ونجحوا في استخلاص الكرة وعكس هجمة مرتدة بمجموعة من التمريرات الرائعة أنهاها أوباميانج بتمريرة هيأت الكرة لزميله فيران توريس الذي أطلق تسديدة قوية سكنت شباك الريال. وفق “أخبار 24”.
وأنهى برشلونة حفلة الأهداف، في الدقيقة (53)، عن طريق أوباميانج، بعد تحرك مميز من فيران توريس خلف مدافعي ريال مدريد نجح خلالها في ترويض كرة طولية متقنة من وسط الملعب ثم مررها بشكل رائع إلى أوباميانج الذي سدد كرة ساقطة أعلى جسد الحارس كورتوا إلى داخل الشباك.
بهذه النتيجة رفع فريق برشلونة رصيده من النقاط إلى 54 نقطة، في المركز الثالث بجدول ترتيب أندية الدوري الإسباني، خلف إشبيلية بثلاث نقاط، بينما واصل ريال مدريد احتلاله صدارة البطولة بـ66 نقطة.