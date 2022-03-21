محافظ الخرج يزور جناح “المراعي” الراعي الاستراتيجي لمهرجان الألبان والأغذية

زار محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، جناح شركة المراعي، الراعي الاستراتيجي لمهرجان الألبان والأغذية الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية في مدينة السيح بالخرج خلال الفترة 17 – 25 مارس 2022.
وأتاحت الشركة خلال مشاركتها لزوار المهرجان تجربة التجول الافتراضي في عالم المراعي عبر تقنية الواقع الافتراضي للحصول على تجربة فريدة، والتعرف عن قرب على مزارع ومصانع المراعي باستخدام التقنيات الحديثة، إضافة إلى عرض تشكيلة واسعة من منتجاتها الغذائية من الألبان الطازجة، ومنتجات الأجبان، إضافة لباقة متنوعة من العصائر الطبيعية، وحليب الأطفال الرضع، وتشكيلة من مخبوزاتها التي شملت الفطائر والكرواسان والكيك.
وفي هذا السياق، قال عبدالله العتيبي رئيس التواصل المؤسسي والعلاقات العامة: “إن مشاركة المراعي كراع استراتيجي للمهرجان جاءت باعتبارها واحدة من كبريات الشركات الألبان والأغذية الأكثر ثقة في الشرق الأوسط، فضلا عن ريادتها في جميع أسواق مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى دورها الاستراتيجي في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة”.
جدير بالذكر أن المراعي هي أكبر شركة متكاملة رأسياً للألبان في العالم، والأكبر لإنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، وتمتلك العديد من العلامات التجارية منها المراعي واليوم ولوزين وسفن دايز، فضلاً عن ريادة منتجاتها في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.