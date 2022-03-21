256 ريالاً متوسط إنفاق الفرد شهرياً على طلبات تطبيقات التوصيل.. والنساء الأكثر استخداماً

كشفت دراسة مسحية تحليلية أصدرتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لسوق الخدمات البريدية وتطبيقات التوصيل في المملكة، عن أن متوسط الإنفاق الشهري على قيمة الطلب والتوصيل بلغ 256 ريالا للفرد الواحد.
وأوضحت الهيئة أن متوسط الإنفاق السنوي على رسوم الخدمات البريدية للشحنات المرسلة محليا بلغ 219 ريالا للفرد الواحد، فيما بلغ متوسط الإنفاق على الشحنات الدولية 290 ريالا للفرد، مبينة أن نسبة انتشار استخدام تطبيقات التوصيل في السعودية بلغت 57%، حيث سجلت شريحة الإناث النسبة الأكثر استخداما 75% من إجمالي الإناث.
وأبانت أن استخدام تطبيقات التوصيل للأطعمة والمشروبات في قائمة أعلى أنواع السلع والمنتجات المطلوبة من المستخدمين، تلتها التموينات الغذائية، ومن ثم الأدوية والمنتجات الطبية، والأغراض الشخصية، في حين كان توصيل الأجهزة الإلكترونية الأدنى في طلبات التوصيل.
وكشفت نتائج المسح لسوق الخدمات البريدية عن وصول نسبة انتشار استخدام الخدمات البريدية في المملكة إلى 83%، حيث بلغت نسبة انتشار إرسال المواد البريدية 32%، ونسبة الاستقبال 85%.
وأشارت الهيئة إلى أن الدراسة تهدف إلى معرفة اتجاهات السوق وفهم سلوك المستخدمين وعاداتهم في التعامل مع هذه الخدمات . وفق “أخبار 24”.