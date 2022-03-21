بسيطة وغير مكلفة.. أفضل هدايا للأمهات في عيدهن

يحتفل العالم العربي، اليوم (الإثنين) الموافق 21 من شهر مارس، بيوم الأم، حيث يقدم الأبناء صغاراً وكباراً الهدايا لأمهاتهم عرفاناً وتقديراً لتضحياتهن منذ ولادتهم حتى صاروا أفراداً صالحين في المجتمع.
ويختلف تاريخ الاحتفال بعيد الأم من بلد لآخر، ففي العالم العربي يحتفل بهذا اليوم في الـ 21 من مارس أسوة بمصر التي كانت أول من احتفلت به في ذلك التاريخ، بينما تحتفل أغلبية دول العالم به في الـ 12 من مايو، وهناك دول تحتفل به في مواعيد أخرى.
بداية الفكرة
ظهرت مطلع القرن العشرين حيث وجد كثير من المفكرين الغربيين أن الأبناء في مجتمعاتهم يهملون أمهاتهم ولا يؤدون دور الرعاية الكاملة لهن، فأرادوا أن يجعلوا يوماً في السنة ليذكروا الأبناء بأمهاتهم. وفق “أخبار 24”.
وترجع فكرة هذا الاحتفال للناشطة الأمريكية آنا جارفيس، والتي كانت أول من طالب بالاحتفال بعيد الأم، واستجاب مسؤول ولاية كاليفورنيا لطلبها بتخصيص يوم للاحتفال بعيد الأم وكان ذلك في الـ 12 من مايو عام 1907، وفي عام 1914 وقع الرئيس الأمريكي ويلسون إعلان الاحتفال بعيد الأم رسمياً في جميع البلاد.
هدايا مميزة في عيد الأم
يبحث الكثيرون عن هدايا مميزة تنال رضا الأم أو الحموات والجدات، وفيما يلي أبرز الهدايا المميزة لتقديمها في عيد الأم:
باقة ورد
تعد الورود من الهدايا المفضلة للنساء بشكل عام مهما اختلفت أعمارهن، حيث تجعلهن يشعرن بالسعادة عند تلقيها، كما أنها طريقة جميلة ورائعة يمكن التعبير بها عن مدى التقدير والاهتمام بهن.
حقيبة جلدية
يعتبر شراء حقيبة يد في عيد الأم، من الهدايا المفضلة لدى جميع السيدات، كما يجب مراعاة شراء الحجم الذي تفضله سواء حقيبة كبيرة أو صغيرة وكذلك اللون والتصميم لضمان أن الهدية تنال رضاها.
المجوهرات
تبقى المجوهرات الأحب إلى كل امرأة فليس هناك سيدة لا تعشق ارتداء المجوهرات، كما أنها تعد من الهدايا التي تظل ذكراها خالدة، ما يجعلها مفضلة لديهم، ويجب التركيز على اختيار التصميم الذي يمكن أن يتناسب مع ذوقها.
العطور
تعتبر العطور من الهدايا التي لا تمل منها النساء، ورغم أنها تبدو هدية تقليدية في معظم الأحيان، إلا أنها تدخل السرور في نفوس الأمهات كثيرا.
شوكولاتة فاخرة
يمكن للأولاد أن يعبروا للأم عن مدى تقديرهم لها من خلال شراء علبة شوكولاتة فاخرة، وهي تعد خيارا مميزا للأمهات غير الكبيرات في السن، كما أنها غير مكلفة.
هاتف ذكي
يمكن شراء هاتف ذكي للأم وإسعادها في هذا اليوم، إذ يعتبر الهاتف ضمن الهدايا الرائعة التي أصبحت لا غنى عنها في وقتنا الحالي، ودائما ما تقدم المتاجر الكبرى عروضا وخصومات على الهواتف بمناسبة عيد الأم.